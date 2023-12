Inter-Bologna, Thiago Motta cerca la sorpresa. Che stagione! – TS

Per Simone Inzaghi Inter-Bologna non ha un peso così decisivo, per Thiago Motta invece sì. L’allenatore rossoblu cerca l’impresa confermando l’ottimo andamento in campionato.

CONFERME – L’Inter si è fermata solo tre volte in campionato in questa stagione ed in una è successo proprio con il Bologna a San Siro. Thiago Motta cerca il bis magari raggiungendo la vittoria per passare ai quarti di finale di Coppa Italia. I rossoblu sono quarti e si stanno giocando l’accesso in Champions League: parlarne ora è utopico e superficiale, ma già dal prossimo weekend si capiranno le reali ambizioni dei romagnoli, che si scontreranno con l’Atalanta. Intanto questa sera il Bologna può provare lo scherzetto, schierando titolarissimi e non. In assenza di Riccardo Orsolini c’è il velocista Dan Ndoye, in attacco invece Joshua Zirkzee potrebbe riposare. Pronto un altro oranje, ossia Sidney Van Hooijdonk. Per la trasferta di Milano arriveranno 1500 tifosi del Bologna, l’attesa è tanta.

fonte: Tuttosport – Stefano Budriesi