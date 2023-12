Acerbi fa 13! Col Bologna l’Inter non rinuncia al suo ‘Leone’ − CdS

L’instancabile Acerbi non sarà escluso da Inter-Bologna. Simone Inzaghi non può rinunciare al suo miglior difensore per rendimento e continuità.

IRRINUNCIABILE − Francesco Acerbi stasera farà 13. Il difensore, in Inter-Bologna, giocherà la sua tredicesima partita consecutiva da titolare. Undici con l’Inter, più le due in Nazionale. Insomma, uno stakanovista d’acciaio. Simone Inzaghi, suo grandissimo estimatore, non può farne a meno. D’altronde anche l’assenza di de Vrij, che punta a ritornare col Lecce, e un Pavard ancora a mezzo servizio, impediscono al mister nerazzurro di far riposare il ‘Leone’. Garanzia e continuità, Acerbi non si smentisce. E il prossimo 10 febbraio spegnerà anche 36 candeline.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno