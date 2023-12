VIDEO – Napoli-Frosinone 0-4, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Napoli-Frosinone, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-4: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Diego Armando Maradona.



COLPO A SENSAZIONE – Napoli-Frosinone 0-4 negli ottavi di finale di Coppa Italia. Serata memorabile per il Frosinone, che mai nella sua storia era arrivato fra le prime otto della coppa nazionale. Nel primo tempo il Napoli si porterebbe in vantaggio con Giovanni Simeone, su erroraccio in retropassaggio di Caleb Okoli. C’è però un tocco col braccio a inizio azione di Jesper Lindstrom, il VAR annulla. Mario Rui, poco prima di uscire, colpisce il palo su punizione. Sembra serata tranquilla per gli azzurri, pur non segnando, ma al 65′ Enzo Barrenechea di testa su angolo da sinistra trova l’angolo opposto e lo 0-1. Il Napoli manda i titolari in campo, ma stecca il capitano: Giovanni Di Lorenzo al 70′ tocca all’indietro e lancia Giuseppe Caso che raddoppia. Proprio Di Lorenzo a inizio recupero sgambetta Francesco Gelli, è rigore che trasforma al 91′ Walid Cheddira (i proprietà del Napoli). Per il Frosinone non solo è fatta, ma il risultato assume i contorni di una goleada. Lo fa al 95′, quando Abdou Harroui penetra nella difesa inesistente partenopea e firma il quarto. Il Maradona fischia, i giallazzurri troveranno una fra Juventus e Salernitana.

Video con gli highlights di Napoli-Frosinone dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.