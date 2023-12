Inter-Bologna, probabili formazioni. Due ex a San Siro – TS

L’Inter ospiterà questa sera il Bologna nella giornata degli ottavi di finale di Coppa Italia. Thiago Motta potrebbe scegliere un ex dal primo minuto, queste sono le probabili formazioni per Tuttosport.

RIVOLUZIONI – Inevitabili le scelte di formazione diverse dal campionato per Simone Inzaghi e Thiago Motta, che vengono da due partite estremamente impegnative contro Lazio e Roma. L’Inter opta per un ampio turnover dove può, l’emergenza in difesa impone scelte piuttosto obbligate. Si rivedrà innanzitutto Emil Audero in porta: le altre novità sono Carlos Augusto sulla sinistra e il centrocampo completamente rivoluzionario. Spazio assieme a Davy Klaassen, Kristjan Asllani e Davide Frattesi, che mai hanno giocato nello stesso momento. In attacco presente il grande ex Marko Arnautovic. L’altro ex, di colori rossoblu però, è Giovanni Fabbian, pronto ad iniziare dal primo minuto per il Bologna. Fuori Joshua Zirkzee e Riccardo Orsolini, giocano Ndoye e Van Hooijdonk. Ecco le probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Audero; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Klaassen, Carlos Augusto, Lautaro Martinez, Arnautovic.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Lucumi, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Fabbian, Saelemaekers; Van Hooijdonk.

fonte: Tuttosport