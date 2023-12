Arnautovic cerca la scintilla contro l’ex Bologna! Futuro in palio − CdS

Arnautovic stasera titolare in Inter-Bologna, ottavo di finale di Coppa Italia. L’attaccante austriaco, che ha ancora diversi amici felsinei, ha una grande opportunità.

BRIVIDI − Tocca a Marko Arnautovic. Sfida importante e speciale stasera per l’austriaco. Inter-Bologna, ottavo di finale di Coppa Italia, significa primo confronto da ex contro la squadra che due anni fa decise di riportarlo in Italia. Simone Inzaghi punta su di lui. Arnautovic dovrà cogliere l’occasione al meglio perché si gioca anche il proprio futuro in nerazzurro. In questi primi cinque mesi, di cui uno e mezzo passato ai box, non ha di certo brillato mettendo a referto solamente un gol e un assist. Ora contro gli ex compagni del Bologna cerca la scintilla. A Bologna ha ancora diversi amici, come Lorenzo De Silvestri e Riccardo Orsolini, con cui si è anche sentito a telefono lunedì. Stasera a San Siro torneranno ad abbracciarsi per poi vivere una notte da nemici. In estate, l’austriaco – che ha giocato peraltro in Coppa Italia col Bologna l’11 agosto – ha voluto fortemente l’Inter in estate. Una cessione, che paradossalmente, ha trasformato la squadra di Thiago Motta, capace di mettere in cascina un clamoroso quarto posto dopo 16 giornate di Serie A. Ora la sfida tra ex.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia