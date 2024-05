Bento provoca il rigore e si trasforma in eroe. Inter, guardalo!

Il portiere su cui c’è il grande interesse dell’Inter Bento è stato protagonista assoluto nella serata di ieri durante la partita di Brasilerao tra Palmeiras e Athletico Paranaense. Un eroe!

TRATTATIVA – Da diverse settimane si parla dell’Inter e dell’interesse della dirigenza nerazzurra per Bento. Il portiere dell’Athletico Paranaense ha attirato una buona parte dell’Europa, ha contribuito anche la sua convocazione con il Brasile durante le amichevoli e la sua fresca convocazione per la Copa America degli Stati Uniti nell’estate. L’Inter è pronta a investire 20 milioni di euro per portare il nuovo portiere a Milano. L’obiettivo è di avere un secondo di Yann Sommer che diventerà presto il primo.

EROE – Nella serata di ieri, durante Palmeiras–Athletico Paranaense di Brasilerao, ossia il campionato brasiliano, Bento è stato assoluto protagonista. Sul risultato di 0-0, a fine primo tempo, Bento ha provocato un rigore in uscita falciando con i piedi l’attaccante avversario. Dagli undici metri si è messo il mantello e si è trasformato in eroe. Ha intuito la direzione del tiro di Raphael Veiga e respinto il calcio di rigore, permettendo ai suoi di rimanere in parità. Dopo due minuti l’Athletico Paranaense ha segnato l’1-0, raddoppiando nella ripresa e arrivando alla vittoria.