Thuram non fa solo gol per l’Inter. Tra i migliori in un dato in Serie A

Marcus Thuram non è solamente un goleador per l’Inter di Simone Inzaghi. Le 13 reti in Serie A, 15 stagionali, non sono l’unico dato positivo alla prima stagione in Italia. Sorprende anche altro.

GOL – Marcus Thuram nell’ultimo periodo è tornato a segnare con grande regolarità. L’Inter ha visto il francese colpire anche contro il Frosinone con un cucchiaio di immensa qualità di sinistro valido per il 5-0 finale al Benito Stirpe. 13 reti in Serie A per il numero 9 al primo anno italiano, diverse molto importanti. Dal primo con la Fiorentina ai due con la Roma, per chiudere con i due contro il Milan tra andata e ritorno.

DATO – Thuram non ha però solo sorpreso con i gol segnati. Il numero 9 ha saputo aggiungere al suo repertorio anche i passaggi vincenti. In Serie A solo in quattro hanno fatto meglio dell’attaccante per quanto riguarda gli assist. Tra questi c’è anche Henrikh Mkhitaryan, che ha 8 assist. Thuram ne ha collezionati ben 7, di cui l’ultimo con il Frosinone per Davide Frattesi di sinistro. Anche tale statistica rende l’idea di quanto sia perfetto l’ex Borussia Moenchengladbach come partner di Lautaro Martinez. La dirigenza ha fatto il colpo giusto a parametro zero, Piero Ausilio ci ha visto lungo e Thuram continua a sorprendere sempre di più, attirando anche sirene europee sul mercato.