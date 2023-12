Buchanan il post Cuadrado, l’Inter pensa ad una formula! − CdS

Buchanan è in cima alla lista delle preferenze dell’Inter per sostituire Juan Cuadrado. Il colombiano, che oggi si opererà in Finlandia, starà fuori circa tre mesi.

CERCASI ESTERNO − Tajon Buchanan come sostituto di Cuadrado. L’Inter andrà sul mercato per risolvere la questione esterno destro. Il colombiano, che ieri ha scritto un toccante messaggio ai tifosi, oggi si opererà al tendine d’Achille in Finlandia. Tempi di recupero stimati intorno a tre mesi circa. Dunque, servirà un nuovo giocatore in quel ruolo. Buchanan del Bruges l’uomo indiziato a rilevarlo. L’Inter sta pensando alla formula da imbastire con il club belga, ovvero un prestito con diritto di riscatto. Quanto all’attacco, tutto rimane invariato. Il club si muoverà solo in casi estremi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno