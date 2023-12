Arnautovic, test decisivo contro il suo passato per il futuro – TS

Marko Arnautovic sarà grande protagonista della partita tra Inter e Bologna di questa sera a San Siro. Titolare e alla ricerca del primo gol a Milano dove non ha mai timbrato il cartellino. Il racconto da Tuttosport.

POSSIBILITÀ – Marko Arnautovic sarà il grande osservato della partita tra Inter e Bologna, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si parla tanto degli attaccanti in casa nerazzurra e dell’assenza di alternative a Marcus Thuram e Lautaro Martinez: oggi l’austriaco ha la possibilità di smentire tutti. Simone Inzaghi lo farà iniziare dal primo minuto, la speranza è che segni almeno un gol a San Siro dove non ha mai timbrato il cartellino in carriera con la maglia nerazzurra. Fino ad ora Arnautovic ha segnato solo in Champions League a Lisbona con il Benfica, l’infortunio di Empoli lo ha fermato e tenuto ai box per 45 giorni. Le scuse per stasera sono però finite. Serve il gol, serve un’ottima prestazione per dare garanzie a chi ha avuto fiducia in lui: dirigenza ed Inzaghi.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino