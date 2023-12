Moratti: «L’Inter di oggi fortissima in tutto! Messi? Vicino, spiego»

Moratti, dopo aver parlato dei suoi ricordi e del suo amore per l’Inter, nonché di Thiago Motta e altri grandi ex, si è espresso sulla squadra di Inzaghi. Poi ritorna sul retroscena di mercato legato a Messi. L’ex patron sempre ai canali ufficiali della Lega Serie A.

NESSUNA FERITA − Moratti alla domanda su un possibile riacquisto dell’Inter: «Sinceramente no, quelli che ci sono, sono bravi. Un altro Moratti? Difficile poter seguire l’Inter come famiglia. Nessuna ferita aperta la cessione, è stato un passaggio di responsabilità, era il momento giusto».

OGGI − Moratti si esprime sull’Inter attuale: «La squadra di oggi è fortissima in tutti i settori. In porta, questo qui è bravissimo e serio. Abbiamo tutti giocatori buoni, con la storia dei 5 cambi si può variare bene. Non è necessario fare turnover. Lautaro ha il carattere da centravanti, fa dei gol bellissimi. Poi Thuram che è interessante, a centrocampo bravissimi. Inzaghi mi piace, fa giocare benissimo, sa tenere il gruppo. non lo conosco, ma è proprio bravo. È migliorato».

RETROSCENA − Moratti non nasconde l’interesse avuto per Leo Messi: «Noi vicini, era vero. Mi era capitato di vedere una partita dell’under19 argentina. C’era sto ragazzo bravissimo, mi ha colpito il coraggio. C’erano dei giornalisti che mi chiedevano cosa pensassi di Ronaldinho, ma io volevo comprare lui. Messi lo seppe. Ma non volevo fare uno sgarbo al Barcellona, che lo stava allevando. Da lì in avanti mi mandò la maglia ogni anno. Me lo immaginavo all’Inter, dove lo mettevi stava».

SCARAMANTICO − Moratti tiene tantissimo alla seconda stella: «Seconda stella? La scaramanzia interviene, speriamo sia molto vicina. Significherebbe continuità di campionati vinti bene. Sognare? Guai a non farlo, il passato ti aiuta moltissimo a colorare le cose che vedi. Il calcio ti aiuta in questo».