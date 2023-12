Inter-Bologna, Coppa Italia da non snobbare! Contro un rivale duro

Inter-Bologna segna, stasera alle 21, l’esordio in Coppa Italia dei due volte campioni in carica. Ma non sarà certo una partita con il tappeto rosso steso, visto l’avversario in arrivo al Meazza.

VIETATO SNOBBARLA – La Coppa Italia non sarà certo l’obiettivo principale della stagione, ma va onorato al meglio già da oggi in Inter-Bologna. Dopo aver steccato le partite di Champions League contro Benfica e Real Sociedad non sarebbe un bel segnale non prendere con la dovuta attenzione un altro infrasettimanale, peraltro l’ultimo del 2023. Vero, la Serie A viene davanti a tutto, però questa è una coppa che mette in palio tanto e non va lasciata in secondo o terzo piano. C’è la Fiorentina che attende il nome dell’avversario ai quarti: l’Inter dovrà fare in modo di esserci. Anche perché al Meazza arriva lo strepitoso Bologna dell’ex Thiago Motta, quarto in campionato e già troppe volte bestia nera in passato.

LARGO AI CAMBI – Marko Arnautovic è l’osservato speciale di Inter-Bologna e non solo perché è il grande ex. Con Alexis Sanchez ancora fuori Simone Inzaghi chiede garanzie all’austriaco, per fare in modo che l’attacco non dipenda dai soli Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Cambieranno in tanti rispetto alla vittoriosa partita con la Lazio di domenica, a partire da Emil Audero in porta. Largo a Davide Frattesi, Kristjan Asllani, Carlos Augusto, forse anche uno fra Davy Klaassen e Stefano Sensi. E a gara in corso potrebbe rivedersi anche Benjamin Pavard ormai guarito. Nel Bologna Thiago Motta non ha sciolto i dubbi di formazione ma non ha recuperato Riccardo Orsolini, ancora infortunato: aveva segnato in campionato. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19.30 il vero countdown a Inter-Bologna: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.