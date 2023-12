Inter, non solo Buchanan: Ausilio ha altri 3 nomi (uno per gennaio!)

L’Inter guarda con attenzione al mercato invernale. Tre i nomi cerchiati in rosso da Ausilio e Marotta e che vuole regalare a Simone Inzaghi. Non solo Buchanan sul taccuino.

LAVORO – A pochi giorni dal gong di inizio del mercato invernale, l’Inter guarda con attenzione alle situazioni a zero per provare a rinforzare la rosa e con qualche defezione di troppo. Come raccolto da Alfredo Pedullà nel suo editoriale su Sportitalia.com, l’Inter con Ausilio e Marotta – oltre a Buchanan per cui ci sono due vie percorribili – ha messo nel mirino anche Djalo, Zielinski e Taremi. Il primo nome è quello scritto a caratteri cubitali, spiega l’esperto di mercato. Il centrocampista del Napoli invece, ha dato la priorità al suo attuale club anche se non aspetterà in eterna. Per ultimo invece, il nome di Taremi che potrebbe essere ancora più ghiotto in caso gennaio si chiudesse con una conferma al Porto.