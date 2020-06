Borja Valero, futuro con o senza l’Inter? Una scelta favorita – SM

Condividi questo articolo

Borja Valero è in scadenza di contratto con l’Inter e potrebbe essere arrivato a conclusione della sua esperienza nerazzurra. Secondo “Sport Mediaset” c’è un’ipotesi che si sta facendo strada per il centrocampista spagnolo.

VIAGGIO DI RITORNO? – Borja Valero si è trasferito dalla Fiorentina all’Inter nell’estate del 2017 e proprio a Firenze potrebbe tornare al termine di questa stagione. Stando a “Sport Mediaset” è questa la soluzione che si fa strada per il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto. La sua scelta è già fatta: vuole chiudere la carriera in Italia, non pensa di tornare in patria. L’ha ribadito, peraltro, negli scorsi giorni il suo agente Alejandro Camano (vedi articolo), non escludendo un rinnovo con l’Inter. In realtà la scelta della società sembra essere quella di non puntare più su Borja Valero, lasciandolo quindi andare via a parametro zero. L’ipotesi Fiorentina resta suggestiva, ma adesso c’è da concludere la stagione, anche andando oltre il 30 giugno. A breve, in tal senso, si attendono novità sulla possibilità di posticipare la scadenza dei contratti dal 30 giugno al 20 agosto, ossia la nuova data di chiusura del 2019-2020. Per Borja Valero, quindi, si prospettano gli ultimi due mesi e mezzo con la maglia dell’Inter.