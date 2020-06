Ag. Borja Valero: “Inter si Ã¨ comportata bene con lui. Rinnovo? Vedremo”

Ag. Borja Valero: “Inter si è comportata bene con lui. Rinnovo? Vedremo”

Alessandro Camano, agente di Borja Valero, ha parlato a Radio Kiss Kiss della situazione contrattuale del suo assistito con l’Inter e delle possibili scelte per il suo finale di carriera.

FUTURO DA SCRIVERE – Qual è il futuro di Borja Valero? Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto con l’Inter e, proprio di questa questione, ha parlato il suo agente Alessandro Camano. Queste le sue parole: «A Milano si trova benissimo, si è trovato a casa come successo anche a Firenze. Vuole chiudere la carriera qui in Italia, non ha mai pensato di tornare a giocare in Spagna. L’Inter si è comportata molto bene con lui, ma dobbiamo ancora vedere se rinnoverà il contratto».