FIGC, chi non rispetta protocollo fuori dalla Serie A: la proposta – SM

Continuano le visite della FIGC nei centri sportivi dei club di Serie A. Oggi è toccato alla Sampdoria, ma si pensa a possibili sanzioni per chi non dovesse rispettare il protocollo imposto

SANZIONE – “Chi non rispetterà il protocollo, verrà escluso dal campionato. Senza se e senza ma. Una sanzione pesantissima, che tra pochi giorni potrebbe diventare “legge”. A conferma di come il mondo del calcio non voglia correre il rischio di vedersi constretto a fermare nuovamente la stagione prima del termine per colpa di qualche “furbetto”. Intanto, è previsto a breve un incotro tra Gabriele Gravina e il Governo, soprattutto con il ministro della Salute, Roberto Speranza, per discutere del nodo quarantena”.

Fonte: sportmediaset.it