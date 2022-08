Biasin: «Chalobah, richiesta Chelsea supera di 2 milioni il budget dell’Inter»

Si lavora incessantemente in casa Inter per completare la rosa con il difensore mancante. Oltre a Francesco Acerbi (vedi articolo), è quella che porta a Chalobah l’altra pista più calda (vedi articolo). Secondo il giornalista Fabrizio Biasin, però, la richiesta del Chelsea non può essere soddisfatta dall’Inter.

PRESTITO ONEROSO – La pista che porta verso Trevoh Chalobah potrebbe essere troppo complicata da percorrere per i nerazzurri. Come sottolinea il giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin, che ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tramite il suo profilo Twitter ufficiale: “Per il prestito oneroso il Chelsea chiede 2 milioni. Praticamente un paio in più del budget a disposizione“. Il che porterebbe i nerazzurri ancora più vicini a Francesco Acerbi.