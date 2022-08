Acerbi bloccato dall’Inter, ma piano B: un’altra priorità – Sky

Mentre prosegue il lavoro in casa Inter per capire le possibilità di arrivare a Francesco Acerbi, si continua a lavorare su altri profili. La priorità è infatti quella che porta a Trevoh Chalobah del Chelsea, come riporta Sky Sport.

PIANO B – Per l’Inter il nome di Francesco Acerbi è a tutti gli effetti un piano B. Nonostante l’incontro – non decisivo – di oggi con l’agente del giocatore, la priorità è infatti un’altra. Ovvero Trevoh Chalobah del Chelsea. Secondo gli aggiornamenti che arrivano da Sky Sport, si sta cercando di capire in casa nerazzurra se il club inglese possa aprire alla cessione in prestito o meno. Per questo Acerbi resta bloccato dall’Inter, che decideranno soltanto negli ultimi giorni di mercato se affondare o meno il colpo. Anche in base all’esito delle altre trattative in corso.