Pastorello: «Acerbi, passi avanti! Inter onesta, aspettiamo altri incontri»

È da poco terminato l’incontro nella sede dell’Inter tra la società nerazzurra e Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi. Intervistato da Sky Sport, il procuratore ha fatto il punto della situazione.

INCONTRO ESPLORATIVO – Queste le parole di Federico Pastorello sull’incontro di oggi con l’Inter per parlare di Acerbi: «È andato bene, abbiamo fatto il punto della situazione. L’Inter cerca un difensore centrale, vediamo se sarà Acerbi o un altro. Sono stati onesti nel confermarci che ci sono altre piste. Chiaramente il ragazzo può essere uno dei candidati. Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti perché la Lazio ha aperto al prestito. Il giocatore andrebbe volentieri in nerazzurro, anche per Inzaghi. Ci riaggiorneremo a giorni».