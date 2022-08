Sarri, bilancio positivo contro l’Inter: a gennaio interrotta una striscia

Il bilancio da allenatore di Maurizio Sarri contro l’Inter è decisamente positivo. Con la sconfitta dello scorso gennaio per 2-1 a San Siro, l’attuale tecnico della Lazio ha visto interrompersi la sua personale striscia positiva di sette risultati positivi consecutivi.

BILANCIO POSITIVO – Nella sua carriera da allenatore, Maurizio Sarri ha affrontato l’Inter sedendo sulla panchina di quattro squadre diverse. Prima l’Empoli – con un pareggio (0-0) e una sconfitta (4-3) – poi il Napoli – con tre vittorie, due pareggi e due sconfitte (di cui una in Coppa Italia) – la Juventus – con due vittorie (1-2 e 2-0) – e infine la Lazio, con una vittoria (3-1) e una sconfitta (2-1). Proprio quest’ultima, arrivata nel gennaio del 2022 a San Siro, ha interrotto una striscia di risultati positivi che per Sarri durava dal dicembre del 2016, con cinque vittorie e due pareggi. In totale sono stati tredici gli scontri con l’Inter per l’allenatore toscano, con un bottino di sei vittorie, quattro sconfitte e tre pareggi. Frutto di diciassette gol fatti e nove gol subiti. L’allenatore ora sulla panchina della Lazio è inoltre imbattuto contro i nerazzurri nelle gare in casa in campionato: l’unica sconfitta è infatti proprio quella della Coppa Italia, per 0-2 a Napoli. Un altro tabù da fermare questo venerdì.