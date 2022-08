Agresti: «Champions League, l’Inter superi il girone. Cinque inavvicinabili»

L’Inter giovedì alle 18 conoscerà le sue avversarie nel girone di Champions League (vedi articolo). Il giornalista Agresti, nel corso di Microfono Aperto su Radio Sportiva, si augura un sorteggio positivo per poter andare avanti.

DA GIOCARSELA – Stefano Agresti valuta come l’Inter deve affrontare la prossima Champions League: «Deve provare a superare il girone eliminatorio, poi fare in modo di andare avanti. Intanto giovedì ci sono i sorteggi, vediamo cosa succede. È chiaro: le nostre squadre, Inter, Milan, Juventus e Napoli, non saranno fra le favorite. Anzi: ci sono squadre che mi sembrano inavvicinabili per noi. Una di queste mi sembra continui a essere il Liverpool, anche il Manchester City, probabilmente il Bayern Monaco, il PSG e il Real Madrid. Però nello scontro diretto la stessa Inter se la può giocare con chiunque: l’anno scorso col Liverpool non ha affatto demeritato, anzi a un certo punto è quasi andata a impensierire gli inglesi nella corsa qualificazione».