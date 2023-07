Balogun-Inter, si entra nel vivo? Il tentativo da fare con l’Arsenal – SM

L’Inter vuole Balogun dell’Arsenal e cerca di capire se sarà davvero lui l’attaccante in grado di sostituire Lukaku. C’è però da convincere i Gunners a lasciarlo andare: Sport Mediaset segnala le difficoltà.

I DUBBI – Per Folarin Balogun, alle prese con la tournée negli Stati Uniti con l’Arsenal, l’Inter resta un’opzione ma non di così facile realizzazione. Questo nonostante, secondo Sport Mediaset, l’attaccante americano reduce dal prestito al Reims in Ligue 1 sia il favorito dell’area tecnica nerazzurra. In questa settimana, però, si entra nel vivo per capire se ci siano reali spiragli per prendere Balogun. La valutazione che fa l’Arsenal è tra quarantacinque e cinquanta milioni di euro, non certo una cifra bassa. Ma nei prossimi giorni proseguiranno i contatti fra le parti, con l’Inter che valuta se proseguire sulla pista Balogun vista la preferenza.