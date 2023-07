Correa può lasciare l’Inter e dare un secondo attaccante: derby in vista – SM

In tanti si augurano che Correa lasci l’Inter e vada da un’altra parte, qualsiasi sia la destinazione pur di non vederlo più. In questo caso servirebbe comprare due attaccanti anziché uno: c’è un profilo che piace, ma con concorrenza.

VIA UNO PER L’ALTRO – Daniele Miceli, in studio a Sport Mediaset, racconta l’incastro in avanti: «Se esce Joaquin Correa può entrare un secondo attaccante, c’è Gianluca Scamacca ma su di lui è forte la Roma. Lì però il primo profilo per José Mourinho resta Alvaro Morata, anche se non risultano contatti negli ultimi giorni. Per questo la Roma è tornata su Scamacca, aprendo una sorta di derby di mercato con l’Inter».