Inter, ai dettagli due operazioni! Chiusure vicine – Sky

Il mercato dell’Inter sta per sbloccarsi. Sono ai dettagli le due operazioni per arricchire la rosa a disposizione di Inzaghi. Doppio rinforzo per il tecnico, con la dirigenza che ora potrà concentrarsi sul completare l’attacco.

DOPPIO COLPO − Con l’arrivo del mese di agosto l’Inter è pronta ad accogliere due nuovi innesti. Su Sky Sport si fa chiarezza sul mercato dei nerazzurri. Oggi, infatti, dovrebbe essere il giorno della svolta per Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese è pronto a vestire la maglia nerazzurra. L’operazione è ormai definita ed è solo da rifinire con gli ultimi dettagli. L’Inter lo preleverà per una cifra intorno ai 15 milioni più il cartellino di Giovanni Fabbian. Inoltre, è in dirittura d’arrivo anche Yann Sommer. Inter e Bayern Monaco hanno definito gli accordi per il trasferimento del portiere svizzero. Si possono, quindi, dire concluse due operazioni per i nerazzurri.