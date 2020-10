Ag. Lautaro Martinez: “Ora sta molto bene all’Inter! Parlare del Barcellona…”

Lautaro Martinez

Zarate – agente di Lautaro Martinez -, intervenuto a “TT Sports” sulle frequenze di Radio Trend Topic, smonta in partenza le polemiche ed eventuali voci di mercato che vedrebbero coinvolto il numero dell’Inter

ARGOMENTO DRIBBLATO – Il presente di Lautaro Martinez è l’Inter, del futuro non serve parlare oggi. Parola di uno dei suoi due agenti, Rolando Zarate: «Non è corretto parlare del Barcellona, Lautaro Martinez è un giocatore di proprietà dell’Inter. Sarebbe irrispettoso nei confronti del club che gli ha aperto le porte dell’Europa. In questo momento si trova molto bene con i nerazzurri». Questa la chiusura dell’agente Zarate, che non dà margini di discussione sul Barcellona e soprattutto sul tema mercato.