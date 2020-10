Champions League, Mediaset sceglie le 6 partite in chiaro: Inter 3 volte

UEFA Champions League logo stadium

La Champions League anche quest’anno andrà in diretta e in chiaro, almeno una volta a settimana. La scelta di “Mediaset” è ricaduta su tre delle prime sei partite dell’Inter

PARTITE IN CHIARO – L’emittente televisiva “Mediaset” ha comunicato la scelta commerciale legata alla UEFA Champions League 2020/21, che vedrà ai nastri di partenza quattro squadre italiane. Oltre all’Inter, in campo anche Atalanta, Juventus e Lazio. Per quanto riguarda proprio la fase a gironi, le sei partite trasmesse in chiaro sono state selezionate facendo una scelta piuttosto in contrasto con il passato. Solo due squadre (Inter e Juventus) su quattro, tra l’altro principalmente di martedì (quattro volte) anziché mercoledì (due volte). Di seguito il programma completo per la fase a gironi in chiaro su “Canale 5” in prima serata, a partire dalle ore 21.00.

1ª GIORNATA – Inter-Borussia Monchengladbach (mercoledì 21 ottobre)

2ª GIORNATA – Juventus-Barcellona (mercoledì 28 ottobre)

3ª GIORNATA – Real Madrid-Inter (martedì 3 novembre)

4ª GIORNATA – Juventus-Ferencvaros (martedì 24 novembre)

5ª GIORNATA – Borussia Monchengladbach-Inter (martedì 1° dicembre)

6ª GIORNATA – Barcellona-Juventus (martedì 8 dicembre)