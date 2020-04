ESCLUSIVA – Ag. Lautaro Martinez: “Sergio Zarate non...

ESCLUSIVA – Ag. Lautaro Martinez: “Sergio Zarate non è il suo agente! Spiego tutto”

Condividi questo articolo

Su Lautaro Martinez oggi si è registrata la presa di posizione di Sergio Zarate, ex attaccante dell’Ancona, che l’ha dato destinato al Barcellona (vedi articolo). C’è chi, soprattutto in Spagna, lo ha erroneamente definito “agente” del giocatore dell’Inter: chi segue realmente gli interessi del Toro, Beto Yaqué, ha spiegato la situazione a Inter-News.it.

RETTIFICA NECESSARIA – Beto Yaqué, agente di Lautaro Martinez, chiarisce: «Voglio spiegare tutto. Sergio Zarate è il fratello di Rolando Zarate, che è il mio socio. Non ha niente a che fare con noi, ha dato un’opinione di Lautaro Martinez come può fare chiunque. Però non ha nulla a che fare con noi, è soltanto il fratello del mio socio».

Si ringrazia Beto Yaqué per la disponibilità mostrata nell’intervista. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è consentita solo previa citazione della fonte (Inter-News.it) e inserendo il link al contenuto originale.