VIDEO – Vigilia Inter-Porto. Le parole di Inzaghi – TG Inter News 21 febbraio 2023

è l’andata degli ottavi di finale di Champions League in programma domani (mercoledì 22 febbraio) a San Siro alle ore 21: ci avviciniamo al big match con le dichiarazioni diin conferenza stampa ( vedi articolo ). Spazio anche al rinnovo di. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del, curato e realizzato dalla nostra redattrice, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN dipubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).