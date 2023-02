VIDEO – Inter, la sfida con il Porto e la straordinaria tripletta di Adriano nel 2005

L’Inter domani tornerà a sfidare il Porto agli ottavi di finale di UEFA Champions League proprio come nel 2005, quando nella sfida di ritorno (si giocava a San Siro), Adriano decide la partita con una tripletta.

INCREDIBILE TRIPLETTA – Domani Inter-Porto proprio come nel 2005, uno dei cinque precedenti tra le due squadre. Anche in quel caso si trattava di un ottavo di Champions League in programma il 22 febbraio e il 14 marzo. Quell’ottavo di finale si giocava a Milano dopo che nella sfida di andata era stato Obafemi Martins ad andare in gol, un’Inter allenata da Roberto Mancini che poi fermò il proprio cammino ai quarti di finale. Di seguito il video pubblicato attraverso i canali del club nerazzurro.

Fonte: Canale Twitter [Inter]