Dzeko dal primo minuto in Inter-Porto? Indizio dalla conferenza di Inzaghi

Andranno in scena domani i primi 90 di 180 minuti importantissimi per il presente e il futuro prossimo dell’Inter. Una gara in cui sarà importantissimo non lasciare nulla al caso. Tra le scelte più pressanti c’è quella tra Dzeko e Lukaku per l’attacco. Con Inzaghi che sembra aver lanciato un indizio.

SCELTA – Edin Dzeko o Romelu Lukaku? Inter-Porto è una gara da preparare con la massima attenzione senza lasciare nulla al caso. I primi 90 di 180 minuti importantissimi per la stagione della squadra nerazzurra. Una partita che, come ha rivelato Simone Inzaghi in conferenza stampa, sarà importantissima fino al fischio finale (vedi conferenza stampa). Per questo il tecnico potrebbe decidere di tenere Lukaku come asso nella manica proprio per la seconda parte di gara, sfruttando le abilità di Dzeko – peraltro capocannoniere dei nerazzurri in questa Champions League – al fianco di Lautaro Martinez all’inizio.

LUNGO PRIMO TEMPO – Un primo tempo a tutti gli effetti che durerà 90 minuti, in attesa della gara di ritorno il 14 marzio all’Estadio do Dragao di Oporto. Indipendentemente dalle scelte di Simone Inzaghi, da Edin Dzeko o Romelu Lukaku, da Henrikh Mkhitaryan o Marcelo Brozovic, sarà necessario il contributo e l’apporto di tutti gli elementi della rosa. Da alternare sapientemente non soltanto tra una partita e l’altra, ma anche e soprattutto a gara in corso. I primi a saperlo sono i giocatori stessi, pronti a scendere in campo al 100% e ad accettare le scelte del mister. Perché tutti avranno la loro opportunità di brillare nel palcoscenico più prestigioso di tutti.