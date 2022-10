VIDEO – Verona-Udinese 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Udinese, posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



ANCORA ALLA FINE – Verona-Udinese 1-2 nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. L’Udinese rischia di cadere nel derby del Triveneto, ma trova il ribaltone vincente nel quarto di gara finale. Buon approccio del Verona, non certo in un momento felicissimo. La squadra di Gabriele Cioffi, fresco ex di serata, passa al 23’ con un eurogol: su pallone a campanile in area Josh Doig si coordina col sinistro e trova una conclusione perfetta. Provano a riprendersi gli ospiti, ma Lorenzo Montipò è bravo su una battuta potente di Roberto Pereyra e poi l’azione sfuma per un successivo fuorigioco. Nella ripresa azzecca le sostituzioni Andrea Sottil, inserendo Lazar Samardzic e Beto. Il primo al 68’ conclude col sinistro e quasi sfiora l’1-1, due minuti dopo con uno splendido scavetto pesca Gerard Deulofeu, il cui tocco favorisce Beto che firma il pareggio. Nella parte finale di gara non succede granché fino al 93’, quando ancora Samardzic batte una punizione da sinistra e pesca il colpo di testa vincente di Jaka Bijol. Per lo sloveno secondo gol consecutivo dopo quello con l’Inter di sedici giorni fa. Udinese che vola: è terza a -1 dalla vetta, sei successi di fila.

