Inter-Barcellona, gioca Correa ma non con Dzeko! Inzaghi stupisce tutti – CdS

Inter-Barcellona una partita delicata per tantissimi motivi. Joaquin Correa ci sarà, ma non giocherà in coppia con Edin Dzeko. Simone Inzaghi pronto a stupire tutti, alla luce soprattutto nelle ottime notizie che riguardano Lautaro Martinez. Ecco le ultime riguardo l’attacco dell’Inter secondo il Corriere dello Sport (QUI per tutti gli aggiornamenti LIVE).

SPERANZA – Dopo gli accertamenti effettuati ieri in mattinata che hanno escluso lesioni, Lautaro Martinez ha svolto regolarmente la rifinitura con i compagni, evitando però la partitella finale. Ad Appiano Gentile filtra ottimismo riguardo l’impiego dell’attaccante argentino in Inter-Barcellona. L’affaticamento muscolare al flessore con cui aveva concluso la gara con la Roma sembra smaltito. La sua presenza, soprattutto oggi, sarà fondamentale.

SCELTA PESANTE – Inter-Barcellona è delicata sia per il percorso dell’Inter in UEFA Champions League (vedi articolo), sia per il momento di difficoltà generale della squadra. La sorpresa in attacco è Joaquin Correa, che nonostante il recupero quasi certo di Lautaro Martinez, giocherà comunque da titolare e al posto di Edin Dzeko. Correa si gioca parecchio dopo le ultime prestazioni deludenti. È un’occasione per riprendersi la scena e la fiducia di Simone Inzaghi. In panchina, dunque, andrà Edin Dzeko, che nel 2018 fu lui ad avviare la clamorosa rimonta della Roma all’Olimpico dopo l’1-4 del Camp Nou.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno