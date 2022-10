Asllani promosso a centrocampo, ma in Inter-Barcellona Inzaghi cambia regista – CdS

Bene l’esordio da titolare di Kristjan Asllani, ma in Inter-Barcellona Simone Inzaghi cambierà qualcosa anche a centrocampo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la scelta ricadrà sull’esperienza dei giocatori (QUI per tutti gli aggiornamenti LIVE).

CAMBI A CENTROCAMPO – Esperienza oltre la qualità per provare a fare bene in Champions League e sognare il colpo in casa contro il Barcellona. Positivo l’esordio di Kristjan Asllani a San Siro contro la Roma, ma davanti la difesa Simone Inzaghi cambierà qualcosa affidandosi all’esperienza: a centrocampo, difatti, spazio dall’inizio ad Henrikh Mkhitaryan. A lasciargli il posto sarà proprio il giovane albanese. Da capire chi tra Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu svolgerà il ruolo di regista, ma entrambi giocheranno titolari con Nicolò Barella.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno