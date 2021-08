VIDEO – Verona-Inter, l’ultimo precedente: 2020 chiuso con settima di fila

In attesa di Verona-Inter di sabato, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo stadio Bentegodi, terminato con il punteggio di 1-2 in favore dei nerazzurri. Settima vittoria di fila a chiudere il 2020 con il botto.

SETTE DI FILA – Il 23 dicembre 2020 allo stadio Bentegodi va in scena Verona-Inter, l’ultimo precedente giocato in casa dei gialloblu dalle due squadre. I nerazzurri, forti di sei vittorie consecutive, sbloccano l’ultima partita dell’anno solo nel secondo tempo. Al 52′, infatti, Lautaro Martinez colpisce in volée con il destro su un cross di Achraf Hakimi e trova l’1-0. Il vantaggio non dura però molto, perché su un cross di Faraoni compie un brutto errore Samir Handanovic che favorisce il tap-in di Ilic per il gol dell’1-1. Finita qui? Tutt’altro. Al 69′ infatti Milan Skriniar stacca di testa su cross di Marcelo Brozovic e insacca quello che è il gol dell’1-2 finale. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di questa sera alle 20.45.