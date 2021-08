Inzaghi, prima col Verona sulla panchina dell’Inter: il bilancio dei precedenti

Per Simone Inzaghi quello di domani sarà (per ovvi motivi) il primo incrocio con il Verona da quando siede sulla panchina dell’Inter. Dopo le sei sfide sulla panchina della Lazio.

PRIMA VOLTA – Dopo aver affrontato per sei volte (o meglio, cinque, visto che l’ultima volta era indisponibile causa Coronavirus) il Verona sedendo sulla panchina della Lazio, per Simone Inzaghi domani sarà la prima volta da allenatore dell’Inter. Andando ad analizzare i suoi dati precedenti, si può notare come il tecnico nerazzurro abbia fatto meglio contro gli scaligeri in trasferta che non tra le mura di casa. Sono tre su tre infatti le vittorie: uno 0-3, un 1-5 e lo 0-1 dello scorso aprile dove – come anticipato sopra – non era tuttavia fisicamente presente in panchina.

BILANCIO – Oltre alle tre vittorie in trasferta, per Simone Inzaghi contro il Verona sono arrivate anche una sconfitta (1-2), un pareggio (0-0) e una vittoria (2-0) in casa. Una “fortuna” dunque che domani la sua Inter affronterà il Verona di Eusebio Di Francesco (vedi articolo) proprio in trasferta. Anche se bisogna sempre ricordare che ogni partita è una storia a sé e che i numeri vanno sempre interpretati. L’unica cosa presente al momento nella testa di Simone Inzaghi è sicuramente la voglia di proseguire sul solco della sfida con il Genoa. E arrivare alla pausa nazionali con due vittorie su due.