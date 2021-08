Champions League, scambio di battute Inter-Borussia M. dopo sorteggio

Dopo i sorteggi di Champions League appena conclusi (vedi articolo), il Borussia Monchengladbach ha subito scherzato insieme all’Inter su Twitter. Il motivo? La riunione del gruppo dello scorso anno.

REUNION SALTATA – Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk. Vi ricorda qualcosa? Al Borussia Monchengladbach sì. Dopo i sorteggi di quest’anno, infatti, il girone D dei nerazzurri è lo stesso dello scorso anno. Fatta eccezione per i tedeschi, rimpiazzati quest’anno dallo Sheriff di Tiraspol. Il Borussia ha commentato con questo tweet: “Non siamo stati invitati alla riunione del Gruppo D…” a cui i nerazzurri hanno prontamente risposto: “Niente di personale ragazzi, promesso!”.

It's nothing personal, guys! We promise! 😂😅

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) August 26, 2021