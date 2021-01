VIDEO – Torino-Verona 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Federico Dimarco Verona

Torino-Verona, match della sedicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



EUROGOL – Torino-Verona 1-1 nella sedicesima giornata di Serie A. Per una volta in stagione è il Torino a rimontare nella ripresa, anziché farsi raggiungere. Nel primo tempo vicino al terzo gol consecutivo Armando Izzo, che prima di testa vede respinto il suo tiro e poi ci riprova col sinistro mandando di poco a lato. Incredibile la prodezza con cui Federico Dimarco sblocca le marcature per il Verona: al 67′ Mattia Zaccagni innesca il giocatore in prestito dall’Inter con un filtrante alto, il laterale si coordina con un sinistro favoloso al volo e infila il palo opposto. Non dura, perché è l’altro esterno a rovinare tutto: Marco Davide Faraoni. All’84’, su cross da destra di Simone Verdi, sbaglia e indirizza palla al limite dell’area piccola, dov’è lesto Gleison Bremer a sfruttare l’errore e pareggiare. Per il Torino è il quarto risultato utile consecutivo, anche se tre sono pareggi. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Verona dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.