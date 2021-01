VIDEO – Lazio-Fiorentina 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Fiorentina, match della sedicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



ATTACCO IN GOL – Lazio-Fiorentina 2-1 nella sedicesima giornata di Serie A. Batte un colpo la Lazio, che aveva vinto pochissimo negli ultimi due mesi. Prima occasione e subito gol, al 6′ cross di Francesco Acerbi e sponda di Manuel Lazzari per Felipe Caicedo, che nell’area piccola gira col destro. Sull’ecuadoriano si era parlato di cessione: tutto rientrato. Vicina al raddoppio la Lazio, con un cross lungo sul quale Adam Marusic colpisce il palo (forse tocca anche Lorenzo Venuti). Poi a Ciro Immobile il VAR annulla un gol, su grande giocata di Luis Alberto, per fuorigioco al momento dell’assist. La rete del capocannoniere uscente arriva a un quarto d’ora dal termine: corner da sinistra, malissimo Bartlomiej Dragowski e Immobile con una gran botta di destro infila sotto la traversa. La Fiorentina, quasi mai pericolosa, si sveglia solo nel finale, con Gaetano Castrovilli stoppato da Sergej Milinkovic-Savic sulla linea. Arriva anche un rigore “particolare” per i viola, perché Dusan Vlahovic gira di tacco contrastato da Wesley Hoedt: i due si tengono a vicenda, l’attaccante serbo nemmeno cade ma viene premiato dall’arbitro Rosario Abisso. È lo stesso Vlahovic a trasformare all’88’, ma di tempo non ce n’è più. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.