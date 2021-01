VIDEO – Bologna-Udinese 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Photo 197983124

Bologna-Udinese, match della sedicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



PARI OLTRE IL 90′ – Bologna-Udinese 2-2 nella sedicesima giornata di Serie A. Né Bologna né Udinese riescono a superarsi a vicenda, col risultato deciso nel recupero. Il secondo gol di fila al Dall’Ara di Takehiro Tomiyasu sblocca le marcature: il giapponese sovrasta Rodrigo Becao su punizione da destra e di testa al 19′ fa 1-0. Pareggio dell’Udinese un quarto d’ora dopo: tiro di Rodrigo de Paul respinto da Angelo da Costa, ma nell’area piccola Roberto Pereyra ribadisce di testa. Rodrigo Palacio sfrutta uno scivolone di Samir e proprio Pereyra: cross al centro per Musa Barrow, che controlla e appoggia vicino per la battuta a rete di Mattias Svanberg, 2-1 al 40′. Lo stesso Svanberg a inizio ripresa si fa cacciare: già ammonito entra in ritardo su Ilija Nestorovski, secondo giallo ed espulsione. L’Udinese resta quasi un tempo in dieci, ma è anche sfortunata con un palo colpito da Rolando Mandragora. Pareggia solo al 92′: Tolgay Arslan entra in area dal centro-destra e con un tiro deviato da Aaron Hickey firma il definitivo 2-2. Bologna alla settima partita consecutiva senza vittorie, Udinese alla quinta. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.