VIDEO – Torino-Roma 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Torino-Roma, posticipo pomeridiano della trentunesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



RIMONTA SALVEZZA – Torino-Roma 3-1 nel posticipo pomeridiano della trentunesima giornata di Serie A. La seconda vittoria consecutiva del Torino consente ai granata di rimanere a +5 sul Cagliari terzultimo. E sì che, al 3′, ad andare in vantaggio è la Roma, reduce dalla semifinale di Europa League: un rimpallo libera Borja Mayoral, che col destro batte a rete. Per l’assistente è fuorigioco, il VAR invece convalida la marcatura: lo tiene in gioco Cristian Ansaldi. L’ex Antonio Sanabria, al 57′, pareggia di testa su cross proprio di Ansaldi, anticipando l’incerto Antonio Mirante. Poi Davide Nicola azzecca il cambio, mettendo dentro Simone Zaza al 72′ che al primo pallone toccato ribadisce in rete un tiro di Andrea Belotti respinto corto da Mirante. La partita del subentrato Amadou Diawara dura venti minuti: entra al 65′, all’85’ si prende il secondo giallo per un fallo su Zaza al limite. E nel secondo minuto di recupero chiude i giochi Tomas Rincon, dopo che Belotti aveva portato via palla a Federico Fazio. Di seguito il video con la sintesi di Torino-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.