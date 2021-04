VIDEO – Bologna-Spezia 4-1, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Spezia, match della trentunesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 4-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



TUTTO FACILE – Bologna-Spezia 4-1 nella trentunesima giornata di Serie A. Il Bologna sale a trentasette punti in classifica e la salvezza ormai non è più in discussione, se mai lo fosse stata davvero. Dodici minuti e Simone Bastoni, da solo in area, tocca col braccio in maniera clamorosamente ingenua: è rigore, trasformato da Riccardo Orsolini. La difesa dello Spezia è in vacanza, al 18′ lancio di Roberto Soriano per Mattias Svanberg solissimo per metà campo, assist al centro e Musa Barrow raddoppia a porta vuota. L’unico sussulto ospite è al 34′, quando Ardian Ismajli di ginocchio su angolo accorcia le distanze. Ma non c’è partita, tanto che prima del riposo Barrow sfiora la doppietta con un destro sul palo dopo uno schema su punizione. Al 54′ il tris che chiude i conti, con Svanberg che tocca nell’area piccola col destro su una serie di colpi di testa. E, sempre su angolo, fa doppietta di testa sei minuti dopo sul secondo palo, con Bastoni ancora colpevole. Nel finale vicino al bis pure Orsolini, con un sinistro sulla traversa. Di seguito il video con la sintesi di Bologna-Spezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.