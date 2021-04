VIDEO – Lazio-Benevento 5-3, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Benevento, match della trentunesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 5-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



RESTA IN CORSA – Lazio-Benevento 5-3 nella trentunesima giornata di Serie A. La Lazio trova la quinta vittoria consecutiva e resta in corsa per la Champions League. Ciro Immobile prende subito un palo, poi al 10′ si presenta davanti al portiere e dopo una carambola con Fabio Depaoli la palla entra. L’assistente segnala fuorigioco, il VAR verifica come non ci sia ed è 1-0, autogol. Nessun dubbio dieci minuti dopo, quando con un ottimo movimento Immobile si libera in area e raddoppia. Joaquin Correa, travolto da Lorenzo Montipò, si procura e trasforma il rigore del 3-0 al 36′. Finita? Ovviamente no, perché proprio al 45′ un gran destro a giro di Marco Sau fissa il 3-1. Tre minuti dopo l’intervallo la Lazio riporta a tre i gol di vantaggio sul Benevento, con un tiro-cross di Correa messo nella sua porta da Montipò: secondo autogol del pomeriggio. Adolfo Gaich entra malissimo su Sergej Milinkovic-Savic, il VAR (ancora protagonista) dà un nuovo rigore ma Montipò lo para a Immobile. E, sempre su suggerimento dal monitor, l’arbitro dà un tiro dal dischetto pure al Benevento che trasforma Nicolas Viola al 62′. Segna pure Gianluca Lapadula di testa, ma un fallo a centro area di Luca Caldirola porta ad annullare il gol, sempre col VAR. Sull’Olimpico scende sul serio il gelo a cinque minuti dalla fine, quando Kamil Glik incorna il 4-3. Ma al sesto e ultimo minuto di recupero Immobile chiude i conti, al termine di un contropiede orchestrato da Marco Parolo. Di seguito il video con la sintesi di Lazio-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.