VIDEO – Atalanta-Juventus 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Atalanta-Juventus, match della trentunesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Bergamo.



IL SORPASSO – Atalanta-Juventus 1-0 nella trentunesima giornata di Serie A. Dopo vent’anni l’Atalanta batte la Juventus in campionato e la sorpassa al terzo posto in classifica. Dopo una prima chance per Matteo Pessina è Alvaro Morata a fallire lo 0-1, avendo un’incertezza al momento del tiro con Pierluigi Gollini a terra: salva Berat Djimsiti sulla linea, ma il tocco non era preciso. L’Atalanta cresce nella ripresa, con Luis Fernando Muriel vicino al gol con un destro a giro. A un passo dall’1-0 pure Duvan Zapata, colpo di testa a lato di un soffio. La partita sembra indirizzarsi verso lo 0-0, ma al 72′ Gian Piero Gasperini azzecca la mossa inserendo Ruslan Malinovskyi. L’ucraino prima impegna Wojciech Szczesny con una gran punizione da trenta metri, messa in calcio d’angolo. Poi, all’87’, con un sinistro dal limite deviato da Alex Sandro firma il pesantissimo 1-0. Di tempo per recuperare non ce n’è più, bianconeri nei guai. Di seguito il video con la sintesi di Atalanta-Juventus dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.