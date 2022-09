VIDEO – Spezia-Bologna 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Bologna, match della quinta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



SEGNA SOLO UNO – Spezia-Bologna 2-2 nella quinta giornata di Serie A. Continua l’one-man-show di Marko Arnautovic. È sempre e solo l’austriaco l’unico giocatore del Bologna ad andare a segno in questo campionato, cinque gol in altrettante partite e capocannoniere. Aveva già colpito lo Spezia nella passata stagione e lo fa subito, al 7′, saltando il portiere per segnare a porta vuota su lancio di Gary Medel. I liguri reagiscono nel secondo minuto di recupero del primo tempo, con tunnel e sinistro vincente da fuori di Simone Bastoni. Quest’ultimo al 54′ calcia una punizione da destra e Jerdy Schouten di testa firma un assurdo autogol. Non c’era nessun avversario nelle vicinanze, bastava evitare di toccarla all’indietro. L’olandese deve ringraziare Arnautovic, che dieci minuti dopo lanciato in campo aperto non sbaglia davanti a Bartlomiej Dragowski e fa doppietta. Poi solo proteste da parte dei padroni di casa, per una caduta di Kevin Agudelo giudicata non fallosa dall’arbitro.

Video con gli highlights di Spezia-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.