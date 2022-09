Barzagli: «L’Inter ha perso solidità difensiva, vedo anche del nervosismo»

L’Inter ha perso la sua seconda partita in campionato dopo 5 giornate subendo ben otto gol. Difesa sicuramente da rivedere. Andrea Barzagli, su Dazn, vede anche un po’ di nervosismo nella squadra

NERVOSISMO − Barzaghi spiega le difficoltà in casa Inter dopo il Derby: «Il Milan l’ha vinta giocando a calcio bene, rischiando ma proponendo calcio. L’Inter in questo momento ha perso la solidità difensiva che ha sempre avuto. Le occasioni le ha avute ma il Milan ha vinto meritatamente la gara. Ci sono stati diversi errori singoli che incidono molto. La sensazione dell’Inter è che quando gioca il suo calcio fa tutto bene, quando non va così si innervosisce. Dalla televisione te ne accorgi, si innervosiscono fra di loro».