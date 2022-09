Sabatini: «L’Inter sorprende in negativo. Motivo? Inzaghi in confusione!»

Sandro Sabatini, ospite negli studi di Pressing, si è espresso sull’Inter dopo la sconfitta per 3-2 nel Derby col Milan. Inzaghi il principale imputato. Secondo il giornalista, l’allenatore è in confusione

IN CONFUSIONE − Sabatini analizza i momenti di Milan e Inter dopo il Derby di Milano: «Il Milan di ieri sembra il favorito per il campionato, splendida sorpresa. Evidentemente sbaglio io a considerarla ancora una sorpresa. Dall’altro, l’Inter sorprende in negativo e soprattutto ha un allenatore in confusione. Lo si vede già dalle prime giornate di campionato».