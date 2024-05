Inter, il commosso ricordo per il Grande Torino 75 anni dopo

75 anni fa, il 4 maggio 1949, la tragedia di Superga che vide la prematura fine del Grande Torino. In questa giornata di ricordo, anche l’Inter si unisce con un messaggio all’omaggio di una squadra leggendaria.

ANNIVERSARIO – Sono esattamente 75 anni oggi dalla tragedia dello schianto di Superga, quando i giocatori del Grande Torino persero la vita per un incidente aereo al rientro da un’amichevole in Portogallo persa per 4-3 contro il Benfica. A bordo anche il mitico Valentino Mazzola, padre di Sandro, vera e propria leggenda dell’Inter. E proprio i nerazzurri hanno voluto unirsi al cordoglio e al ricordo di un giorno così tragico, anche e soprattutto per omaggiare una squadra leggendaria, indimenticata e indimenticabile.

Inter, il ricordo del Grande Torino

RICORDO – Attraverso i propri canali social, nel giorno che vedrà Sassuolo-Inter alle 20.45 di questa sera, il club nerazzurro – sempre un passo avanti agli altri per quanto riguarda stile ed eleganza – ha pubblicato un messaggio di ricordo e di omaggio: “Nell’anniversario della tragedia di Superga, FC Internazionale si unisce al ricordo del Grande Torino, una squadra leggendaria“. Insomma, belle parole per ricordare chi di fatto ha scritto la storia del calcio italiano e, più in generale, del calcio europeo e mondiale.