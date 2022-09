VIDEO – Cremonese-Sassuolo 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Cremonese-Sassuolo, anticipo mattutino della quinta giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.



ZERO TOLTO – Cremonese-Sassuolo 0-0 nell’anticipo mattutino della quinta giornata di Serie A. Dopo oltre ventisei anni la Cremonese torna a fare un punto nel massimo campionato. Secondo pareggio a reti inviolate per il Sassuolo, dopo quello di martedì col Milan, in una partita decisamente brutta. Al quarto d’ora destro dal limite di Luca Zanimacchia, palla a lato. I neroverdi sono complessivamente più pericolosi, con Ionut Andrei Radu bravo su un sinistro di Georgios Kyriakopoulos e graziato a fine primo tempo da un destro troppo schiacciato di Maxime Lopez ben liberato da Andrea Pinamonti. Anche nella ripresa i ritmi non aumentano, con Kyriakopoulos che spreca di destro su iniziativa di Armand Laurienté. Su azione personale di Cyriel Dessers dribbling e tiro sull’esterno della rete. La Cremonese ringrazia ancora Radu, bravo a opporsi su un tentativo potente di Laurienté nel momento di maggior pressione del Sassuolo. Poco dopo il portiere in prestito dall’Inter blinda la porta inviolata su inserimento di Davide Frattesi.

Video con gli highlights di Cremonese-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.