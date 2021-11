VIDEO – Sassuolo-Empoli 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Sassuolo-Empoli, match dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



RIBALTONE AL CONTRARIO – Sassuolo-Empoli 1-2 nell’undicesima giornata di Serie A. Il Sassuolo aveva vinto mercoledì contro la Juventus al 95′ e ora invece perde al 92′. Hamed Junior Traoré ha la prima grossa chance, ma si fa ipnotizzare da Guglielmo Vicario nell’uno contro uno. Quando lo stesso giocatore del Sassuolo crossa da sinistra la deviazione di Lorenzo Tonelli è decisiva: autogol ed Empoli sotto al 43′. La reazione dei toscani, già dalla ripresa, è veemente e Gian Marco Ferrari salva sulla linea su Liam Henderson, l’azione prosegue e Andrea Consigli fa un miracolo su colpo di testa di Nicolas Haas. Una scivolata ingenua di Vlad Chiriches su Patrick Cutrone costa il rigore al Sassuolo. Lo stesso Cutrone e Andrea Pinamonti discutono su chi tirare, alla fine va l’ex Inter e fa 1-1. L’inerzia della partita cambia del tutto, al 92′ cross da sinistra e Szymon Zurkowski anticipa Ferrari, colpendo la traversa. Il pallone però rimbalza oltre la linea, torna in campo e l’arbitro assegna il gol dopo aver ricevuto l’OK dalla tecnologia. Vittoria clamorosa per l’Empoli, che ha conquistato quattro dei suoi cinque successi in trasferta.

Video con gli highlights di Sassuolo-Empoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.