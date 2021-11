VIDEO – Genoa-Venezia 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Genoa-Venezia, match dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.



PARI A ZERO – Genoa-Venezia 0-0 nell’undicesima giornata di Serie A. Non arrivano gol a Marassi e nessuna delle due riesce ad allontanarsi dalla zona salvezza. Il cileno Pablo Galdames, tesserato a fine mercato, va vicino al suo primo gol italiano ma glielo nega Sergio Romero. L’argentino, preso dal Venezia a ottobre, si supera invece su punizione di Nicolò Rovella, che poco dopo sempre da calcio piazzato va vicino all’1-0. La chance principale ce l’ha Mattia Caldara, che nell’area piccola su pallone rimesso in mezzo tocca senza dare forza e i rossoblù si salvano. Sempre Caldara di testa va a un passo dallo 0-1, con Salvatore Sirigu che si oppone tenendo la porta inviolata. L’ultima opportunità prima del triplice fischio è un destro largo di Sofian Kiyine. Terzo pareggio consecutivo in casa per il Genoa, che non ha ancora vinto da quando è cambiata la proprietà, mentre il Venezia riscatta il KO con la Salernitana.

Video con gli highlights di Genoa-Venezia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.