VIDEO – Salernitana-Napoli 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Salernitana-Napoli, posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Arechi di Salerno.



ANCHE IL DERBY – Salernitana-Napoli 0-1 nel posticipo pomeridiano dell’undicesima giornata di Serie A. Anche senza Victor Osimhen (infortunato) e Lorenzo Insigne (panchina per precauzione) il Napoli vince e resta in testa col Milan. Gli azzurri superano pure il derby campano, che torna in Serie A dopo settantatré anni. Nel primo tempo i partenopei sfiorano il gol con Piotr Zielinski e Mario Rui, ma la mira è imprecisa. La Salernitana, invece, non si fa mai vedere dalle parti di David Ospina. Servono i cambi di Luciano Spalletti per sbloccare una partita non certo spettacolare: entra Andrea Petagna e subito dopo prende la traversa, l’azione prosegue e su tiro-cross di Mario Rui raccoglie Zielinski che gira in rete nel mucchio al 61′. Un fallaccio di Grigoris Kastanos su André Frank Zambo Anguissa costa il cartellino rosso al primo al 70′, per l’intervento sulla tibia. Parità numerica ristabilita sette minuti dopo, quando Kalidou Koulibaly trattiene Simy lanciato a rete. Sulla punizione successiva Franck Ribéry scavalca la barriera, Giovanni Di Lorenzo salva appostato sulla linea e mantiene la porta inviolata.

Video con gli highlights di Salernitana-Napoli dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.